17:15 Источник: АПК-Информ Просмотров: 32

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на российском рынке нерафинированного подсолнечного масла сохранялась тенденция снижения цен. Инициаторами этого выступали, как правило, покупатели продукта, аргументируя свою позицию уровнем цен спроса на экспортном рынке, которые существенно ниже внутренних.

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