В 2016 году экспорт пшеницы из ключевых стран стал рекордным
Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам 2016 г. экспорт пшеницы из восьми ключевых мировых поставщиков зерновой достиг рекордных 150,64 млн. тонн против 135,65 млн. тонн годом ранее.
Рост данного показателя объясняется недостаточным производством зерновой при высоком спросе на нее в странах-импортерах, а также избытком предложения в основных странах-производителях. Кроме того, дефицит мукомольной пшеницы в отдельных странах также способствовал росту внешних закупок продукции. Еще одним фактором роста был излишек дешевой низкокачественной зерновой в ряде стран-экспортеров, которая пользовалась спросом импортеров с ограниченными покупательными возможностями.
Рост отгрузок пшеницы в 2016 г. наблюдался в России – 25,32 (21,23) млн. тонн, ЕС – 33,18 (31,49) млн. тонн, Аргентине – 10,27 (4,31) млн. тонн, США – 23,89 (21,05) млн. тонн, Украине – 17,92 (13,45) млн. тонн и Казахстане – 4,25 (3,52) млн. тонн. В то же время, экспорт зерновой из Канады и Австралии снизился до 19,68 (23,55) и 16,12 (17,04) млн. тонн соответственно.
Говоря о динамике спроса, стоит отметить страны Азии, которые увеличили импорт пшеницы в 2016 г. до 70,08 (59,57) млн. тонн. В частности, Бангладеш нарастил закупки пшеницы до 5,48 (3,79) млн. тонн, Индия – до 3,05 (0,45) млн. тонн, Индонезия – до 9,86 (7,98) млн. тонн, Вьетнам – 4,2 (2,1) млн. тонн. Закупки пшеницы странами Африки возросли до 45,6 (41,95) млн. тонн.
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