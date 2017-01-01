Агроновости

17:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 48

Инфляция в Казахстане в январе-феврале составила 1,8%

Инфляция в Казахстане за январь-февраль т.г составила 1,8%. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба Министерства национальной экономики РК.

Согласно сообщению, цены на продовольственные товары выросли на 2,6%, на непродовольственные – на 1,3%, платные услуги – на 1,2%.

Отмечается, что с начала т.г. повышение цен отмечено на говядину – на 5,3%, масло сливочное – на 4,3%, баранину – на 4,2%, конину – на 2,7%, сыр сычужный – на 2,2%, молоко консервированное, хлеб – по 2,1%.

Вместе с тем, снижение цен зафиксировано на яйца на 4,7%, сахар – на 3,2%, крупу гречневую – на 1%.

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