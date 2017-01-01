В Украине растут экспортные цены на фуражный ячмень
Согласно данным ИА «АПК-Информ», с начала текущей недели на украинском экспортном рынке фуражного ячменя (площадка СРТ-порт) сохраняется рост цен, обусловленный, как и ранее, достаточно активным спросом трейдеров на фоне ограниченного количества предложений зерновой.
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