Агроновости

Вчера, 17:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 160

Зависимость Украины от КНДР в объемах экспорта пшеничной муки постепенно сокращается – эксперт

За последние несколько сезонов зависимость Украины от КНДР как ключевого рынка сбыта муки постепенно сокращается, и идет процесс замещения данных объемов. Об этом заявил директор ассоциации «Мукомолы Украины», руководитель службы бизнес-проектов ИА «АПК-Информ» Родион Рыбчинский.

«За 6 месяцев 2016/17 МГ около 40% поставок украинской пшеничной муки осуществлялось в указанном направлении, однако не напрямую, а через другие страны. При этом ранее был период, когда доля экспорта в данный регион доходила до 60% от общего объема. В первом же полугодии 2016/17 МГ украинская мука экспортировалась в более чем 45 стран, такие как Доминиканская Республика (118 тонн), Венесуэла (112 тонн), Джибути (96 тонн), Камбоджа (72 тонны), Вьетнам (43 тонны) и даже Индия (88 тонн)», - говорится в комментарии.

К тому же эксперт отметил, что за последние годы существенно расширилась география экспорта украинской муки в страны Черной, Экваториальной и Южной Африки, которые являются достаточно перспективными направлениями экспорта данной продукции. В частности, поставки украинской муки начали осуществляться в такие страны, как Сьерра-Леоне, Бенин, ЮАР, Мадагаскар, Кот-д'Ивуар, Гана и т.д.

Также Р.Рыбчинский уточнил, что за первое полугодие 2016/17 МГ из Украины было экспортировано 203 тыс. тонн муки, что на 10% выше показателя аналогичного периода предыдущего сезона.

«Если такая динамика сохранится, то по итогам сезона у Украины есть все шансы выйти на прогнозируемый рекордный объем экспорта в 370 тыс. тонн, о котором ассоциация «Мукомолы Украины» заявляла еще в сентябре 2016 г.», - добавил эксперт.

Более подробно об основных тенденциях и перспективах развития украинского рынка пшеничной муки читайте в статье «Украинский рынок пшеничной муки в первой половине 2016/17 МГ: вся надежда на экспорт» на сайте «АПК-Информ» в разделе «Эксклюзив/Тема».

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