Агроновости

12:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 95

В январе Канада экспортировала рекордный объем канолы

Согласно данным аналитиков Oil World, в январе т.г. Канада поставила на мировой рынок рекордные 1,24 млн. тонн канолы против 789 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее.

Максимальные за всю историю закупки канадской масличной осуществил Китай – 622 тыс. тонн против 373 тыс. тонн в январе прошлого года, что составило 50% от общего объема экспорта. Также ощутимо возросли поставки канолы и в других направлениях. В частности, ЕС на фоне дефицита внутреннего предложения рапса законтрактовал 105 (57) тыс. тонн масличной, США – 70 (34) тыс. тонн, Мексика – 86 (46) тыс. тонн, Япония – 175 (150) тыс. тонн, ОАЭ – 163 (23) тыс. тонн.

По итогам первого полугодия 2016/17 МГ Канада увеличила экспорт данной продукции до 5,5 (4,75) млн. тонн, главным образом, за счет роста поставок в ЕС – до 512 (301) тыс. тонн, Пакистан – до 606 (417) тыс. тонн и ОАЭ – до 458 (276) тыс. тонн. В свою очередь, отгрузки масличной в Китай сократились до 1,62 (1,84) млн. тонн.

Объемы экспорта канолы в Канаде в феврале, по прогнозам, уступят достижениям января, однако превзойдут показатель аналогичного месяца прошлого года.

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