Агроновости

13:16 Источник: АПК-Информ Просмотров: 91

Неблагоприятные погодные условия в Бразилии задерживают поставки сои в порты

На размытой дождями дороге застряли около 3 тыс. грузовиков, перевозящих сою из бразильского штата Мату-Гроссу в северные порты страны, сообщает Reuters.

Как уточняется, автомобили увязли на грунтовом участке шоссе BR-163, которое является ключевым пунктом для перевозки сои из Мату-Гроссу в портовые терминалы на р.Тапажос.

Ситуацию не улучшает даже прибывшая к месту скопления транспорта специальная техника, поскольку работы усложняет непрекращающийся дождь. При этом, по прогнозам метеорологов, дожди в данном регионе продлятся еще по меньшей мере 2 недели.

По предварительным подсчетам, ежедневно из-за задержки поставок трейдеры несут убытки в размере $400 тыс.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий