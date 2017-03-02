Неблагоприятные погодные условия в Бразилии задерживают поставки сои в порты
На размытой дождями дороге застряли около 3 тыс. грузовиков, перевозящих сою из бразильского штата Мату-Гроссу в северные порты страны, сообщает Reuters.
Как уточняется, автомобили увязли на грунтовом участке шоссе BR-163, которое является ключевым пунктом для перевозки сои из Мату-Гроссу в портовые терминалы на р.Тапажос.
Ситуацию не улучшает даже прибывшая к месту скопления транспорта специальная техника, поскольку работы усложняет непрекращающийся дождь. При этом, по прогнозам метеорологов, дожди в данном регионе продлятся еще по меньшей мере 2 недели.
По предварительным подсчетам, ежедневно из-за задержки поставок трейдеры несут убытки в размере $400 тыс.
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