Агроновости

14:20 Источник: АПК-Информ Просмотров: 91

Украина: подсолнечный жмых дорожает

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке подсолнечного жмыха на текущей неделе наблюдался рост цен. Данная ситуация объяснялась возросшим спросом на продукт.

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