В феврале отмечен незначительный рост мировых цен на продовольствие – FAO
В феврале т.г. индекс мировых продовольственных цен, определяемый аналитиками Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), вырос на 0,5% по сравнению с показателем января и на 17,2% относительно результата февраля годом ранее - до 175,5 пункта, достигнув самого высокого значения почти за последние 2 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном FAO 2 марта.
Отмечается, что данный рост был обусловлен, главным образом, повышением цен на пшеницу и кукурузу.
Так, индекс цен на зерно вырос на 2,5% за месяц в результате роста цен на пшеницу, а также незначительного повышения цен на кукурузу и рис.
«Индекс цен на сахар вырос на 0,6% в феврале, поскольку дефицит предложения в Бразилии был лишь частично компенсирован увеличением посевных площадей под сахарную свеклу в Европейском союзе», - говорится в сообщении.
Кроме того, индекс цен на растительные масла снизился на 4,1% на фоне замедления роста мирового спроса на пальмовое масло, а также более высоких прогнозов урожая сои для Бразилии и Аргентины, двух важнейших стран-экспортеров.
Также сообщается, что индекс цен на мясо вырос на 1,1%, обусловленный ростом цен на говядину, так как ремонт стада в Австралии привел к сокращению предложения говядины. Индекс цен на молочные продукты вырос незначительно, главным образом, в результате роста цен на масло и сухое цельное молоко.
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