Агроновости

14:35 Источник: АПК-Информ Просмотров: 89

В 2017 году ЮАР соберет высокий урожай масличных культур

Согласно обновленным данным CEC, в 2017 г. фермеры ЮАР смогут собрать высокий урожай масличных культур благодаря хорошим погодным условиям и перспективам высокой урожайности.

Как уточняется, урожай соевых бобов может составить 1,07 млн. тонн, что на 0,3 млн. тонн превзойдет результат 2015/16 МГ. Данный показатель, как ожидается, может быть достигнут благодаря расширению площади сева под культурой на 13% в год - до 542 тыс. га.

Посевная площадь подсолнечника, в то же время, сократилась относительно прошлого года на 12% в год - до 666 тыс. га. Тем не менее, текущее хорошее состояние посевов и прогнозы высокой урожайности масличной, по мнению экспертов, приведут к росту ее валового сбора до 929 тыс. тонн против 755 тыс. тонн сезоном ранее.

Если данные прогнозы сбудутся, в следующем сезоне страна может значительно сократить свою зависимость от импорта масличных и продуктов их переработки.

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