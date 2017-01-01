В ближайшие годы Россия может стать нетто-экспортером продовольствия - министр
Уже в ближайшие годы Россия может стать нетто-экспортером продовольственной продукции. Такое мнение 2 марта на заседании Правительства России высказал глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.
«По итогам прошлого года экспорт российской сельхозпродукции и продовольствия вырос на 4% и составил $17 млрд. Таким образом, мы уверенно движемся к цели по превращению России в нетто-экспортёра продовольствия, и в ближайшие годы Россия может поставлять за рубеж больше сельхозпродукции, чем закупать. В последние 20 лет сельскохозяйственный импорт в РФ преобладал над экспортом, но мы видим динамику последних 3 лет: импорт сокращается, а экспорт растёт», - сказал министр.
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