Агроновости

15:36 Источник: АПК-Информ Просмотров: 79

В настоящее время в Украине очень актуален вопрос цены и качества соевого жмыха – эксперт

В настоящее время на украинском рынке соевого жмыха наблюдается переизбыток предложения. Ввиду сложившейся ситуации потребители данного продукта снижают цены спроса, которые озвучиваются либо на уровне цен на сырье, либо даже ниже, что приводит к нерентабельности производства соевого жмыха.

Данная ситуация, по мнению совладельца компании «КСК-АГРО» Виталия Курушкина, уже отразилась на качестве украинского соевого жмыха.

«Вопрос качества очень актуален, поскольку в условиях роста конкуренции производители всеми правдами и неправдами стремятся снизить себестоимость своей продукции. И происходит это, увы, в основном за счет качества. Желание отдельных производителей получить дополнительный ценовой «козырь» перед конкурентами толкает их на различные фальсификации. В чём их суть? Как правило, в добавлении к продукту более дешёвых компонентов, чрезмерном увлажнении, корректировке показателей качества неорганическими примесями и т.п.», - пояснил эксперт.

О проблемах внутреннего и экспортного рынков украинского соевого жмыха в сезоне-2016/17 читайте в интервью с В.Курушкиным «На сегодняшний день вопрос цены и качества соевого жмыха очень актуальный – «КСК-АГРО» в еженедельном журнале «АПК-Информ», а также на сайте в разделе «Эксклюзив/Мнение».

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