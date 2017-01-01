Агроновости

16:08 Источник: АПК-Информ Просмотров: 55

ЕЭК разработала порядок совместных научных исследований в сельском хозяйстве

Коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрен Порядок организации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в сфере агропромышленного комплекса государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 2 марта сообщила пресс-служба ЕЭК.

Отмечается, что данный порядок разработан для эффективного использования научного и инновационного потенциала, укрепления сотрудничества стран союза в сельскохозяйственной сфере.

«Актуальность разработки данного документа обусловлена необходимостью технико-технологической модернизации аграрной отрасли стран ЕАЭС на основе использования лучших достижений науки и передового опыта, трансфера технологий и инноваций», - отметил член коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.

По его словам, в целях научной проработки наиболее перспективных направлений развития АПК разработан перечень из 14 приоритетных тематик, включая растениеводство, животноводство, ветеринарию. По ним сформирован реестр проводимых сторонами исследований, который включает более 150 исследований, выполняемых 50 научными организациями стран союза.

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