Агроновости

Вчера, 17:09 Источник: АПК-Информ Просмотров: 107

Беларусь в 2017 году намерена увеличить объемы поставок продовольствия в РФ

Беларусь в т.г. планирует увеличить поставки продовольствия в Российскую Федерацию на 8%. Об этом 2 марта заявил заместитель премьера-министра Михаил Русый, сообщило агентство БЕЛТА.

Заместитель отметил, что в январе т.г. рост экспорта продовольствия в Россию составил около 15%.

Также он подчеркнул, что белорусская и российская стороны утвердят баланс поставок продовольствия в текущем месяце.

Кроме того, аграрные ведомства стран уже предварительно договорились увеличить объемы поставок белорусского мяса и мясопродуктов, а также молокопродуктов на рынок РФ в 2017 г.

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