В России выросли экспортные цены на фуражный ячмень

Вчера, 18:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 105

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на российском экспортном рынке фуражного ячменя (FOB) в портах Черного моря фиксируется рост цен, обусловленный конъюнктурой внутреннего рынка, а также незначительной активизацией спроса импортёров.

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