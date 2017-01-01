В России выросли экспортные цены на фуражный ячмень
По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на российском экспортном рынке фуражного ячменя (FOB) в портах Черного моря фиксируется рост цен, обусловленный конъюнктурой внутреннего рынка, а также незначительной активизацией спроса импортёров.
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