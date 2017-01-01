Азербайджан намерен совместно с ВБ реализовать новые проекты в сфере аграрной промышленности
Азербайджан планирует совместно со Всемирным банком (ВБ) реализовать новые проекты в сфере аграрной промышленности. Об этом шла речь в ходе встречи министра сельского хозяйства Азербайджана Гейдара Асадова с менеджером ВБ по Азербайджану Навидом Хасаном, сообщило 2 марта ИА Интерфакс-Азербайджан.
«Новые проекты ВБ в сфере сельского хозяйства должны быть направлены на реализацию основных целей, обозначенных в Стратегической дорожной карте, а именно: создание инфраструктурных площадок, совершенствование механизма кредитования сельхозпроизводителей, обеспечение аграриев новыми современными технологиями, создание образцовых аграрных хозяйств и частных ветеринарных услуг», - сказал Г. Асадов.
В свою очередь, представитель ВБ также выразил заинтересованность в реализации новых сельскохозяйственных проектов в Азербайджане и готовность обсудить направления данных проектов.
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