Агроновости

Вчера, 17:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 100

Азербайджан намерен совместно с ВБ реализовать новые проекты в сфере аграрной промышленности

Азербайджан планирует совместно со Всемирным банком (ВБ) реализовать новые проекты в сфере аграрной промышленности. Об этом шла речь в ходе встречи министра сельского хозяйства Азербайджана Гейдара Асадова с менеджером ВБ по Азербайджану Навидом Хасаном, сообщило 2 марта ИА Интерфакс-Азербайджан.

«Новые проекты ВБ в сфере сельского хозяйства должны быть направлены на реализацию основных целей, обозначенных в Стратегической дорожной карте, а именно: создание инфраструктурных площадок, совершенствование механизма кредитования сельхозпроизводителей, обеспечение аграриев новыми современными технологиями, создание образцовых аграрных хозяйств и частных ветеринарных услуг», - сказал Г. Асадов.

В свою очередь, представитель ВБ также выразил заинтересованность в реализации новых сельскохозяйственных проектов в Азербайджане и готовность обсудить направления данных проектов.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий