Агроновости

16:15 Источник: АПК-Информ Просмотров: 39

Перерабатывающие предприятия Украины повысили цены на муку

В ходе мониторинга, проводимого ИА «АПК-Информ», многие украинские переработчики на текущей неделе сообщали о повышении отпускных цен на пшеничную муку, поясняя данное решение ростом себестоимости производства готовой продукции.

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