Агроновости

14:13 Источник: АПК-Информ Просмотров: 108

В январе объемы производства растительных масел в Казахстане возросли на 6%

Согласно данным Комитета статистики Минэкономики РК, в январе т.г. в Казахстане было произведено 24,6 тыс. тонн растительных масел, что на 6% превышает показатель аналогичного месяца годом ранее.

Также отмечается, что в целом по итогам первых пяти месяцев (сентябрь-январь) 2016/17 МГ объем производства данной продукции в Казахстане возрос на 13% в сравнении с результатом аналогичного периода сезоном ранее – до 155,4 тыс. тонн.

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