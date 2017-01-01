В рамках ЕАЭС будет создана подсистема агропромышленного комплекса
В рамках Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Евразийского экономического союза будет создана подсистема агропромышленного комплекса, которая поможет бизнесменам из стран союза сбывать сельхозпродукцию. Об этом со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщил 3 марта портал Kazakhstan Today.
Отмечается, что на первых этапах подсистема АПК объединит информационные системы государств-членов и Союза, обеспечивая автоматизированный сбор, обработку и хранение информации по производству, торговле, внутреннему использованию продукции.
Также, в последующем, в нее будут внедрены две единые системы: единый реестр сортов сельскохозяйственных растений и реестр по обмену сведениями о племенных животных и селекционных достижениях.
Кроме того, в подсистему АПК будут включены: единый реестр сортов сельскохозяйственных растений, прогнозные показатели АПК, цены на сельскохозяйственную продукцию и продукцию пищевой промышленности. Также национальные планы (программы) развития производства по чувствительным сельскохозяйственным товарам, научно-исследовательские работы в АПК, информация о племенных животных и селекционных достижениях в области племенного животноводства, информация по вопросам государственной поддержки сельского хозяйства.
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