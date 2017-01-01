В январе экспорт семян рапса из ключевых стран увеличился на 0,73 млн. тонн
Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам января т.г. отгрузки семян рапса (канолы) из 3-х ключевых стран-экспортеров масличной составили 1,84 млн. тонн, что 0,73 млн. тонн превышает результат аналогичного месяца годом ранее.
Как уточняется, наибольшие объемы маслосемян в январе были отгружены из Канады – 1,24 млн. тонн, что на 0,45 млн. тонн превзошло результат января 2016 г. Австралия экспортировала 550 (313) тыс. тонн продукции, что превзошло ожидания операторов. Также возросли отгрузки из Украины – до 51 (9) тыс. тонн.
В отношении динамики спроса следует отметить страны ЕС, которые с начала года активно закупают масличную на внешних рынках ввиду дефицита внутреннего предложения. Так, по итогам месяца Евросоюз импортировал из указанных стран 656 (347) тыс. тонн канолы, преимущественно австралийского происхождения. При этом, с учетом ограниченного экспортного потенциала Украины и Канады, по прогнозам экспертов, ЕС будет отдавать предпочтение австралийской масличной и в ближайшие месяцы.
Также в январе заметно возросли поставки семян рапса в Китай – до 622 (373) тыс. тонн, Японию – 195 (162) тыс. тонн, ОАЭ – 163 (23) тыс. тонн и США – 71 (34) тыс. тонн.
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