Агроновости

15:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 109

В 2017/18 МГ страны ЕС увеличат производство кукурузы и ячменя

Согласно прогнозам Еврокомиссии, производство кукурузы в странах ЕС в 2017/18 МГ увеличится на 10,3% в сравнении с показателем текущего сезона и составит 66,6 млн. тонн, что на 5,2 млн. тонн выше оценки агентства Strategie Grains, сообщает Agrimoney.

Увеличения валового сбора зерновой будет обусловлено, главным образом, за счет расширения посевных площадей под ней в ключевых странах-производителях.

Урожай ячменя в европейских странах в следующем сезоне оценивается Еврокомиссией на уровне 62,7 млн. тонн (+5% в год), что на 1,4 млн. выше прогноза экспертов Strategie Grains.

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