Агроновости

16:17 Источник: АПК-Информ Просмотров: 94

Экспорт казахстанского риса в 2016/17 МГ снизится до 40 тыс. тонн – FAO

По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в текущем МГ экспорт казахстанского зерна снизится до 40 тыс. тонн (в переводе на очищенный рис), против 43 тыс. тонн поставленных на внешние рынки в предыдущем сезоне. Об этом со ссылкой на данные FAO сообщило 3 марта ИА Казах-Зерно.

Отмечается, что производство риса в Казахстане в 2016/17 МГ ожидается на уровне 448 тыс. тонн, что незначительно ниже показателя прошлого сезона (422 тыс. тонн).

По словам аналитиков, снижение экспорта обусловлено тем, что ключевые импортеры Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан в 2016 г. импортировали достаточное количество риса, чтобы обеспечить внутренние рынки и снизить свои потребности в импорте в сезоне-2016/17.

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