Агроновости

16:01 Источник: АПК-Информ Просмотров: 104

В Украине сохраняется рост цен на пшеничные отруби

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском рынке пшеничных отрубей сохранялась тенденция роста цен, обусловленная достаточно высокой потребительской активностью.

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