Агроновости

17:01 Источник: АПК-Информ Просмотров: 91

В 2017/18 МГ мировое производство пшеницы сократится впервые за пять лет – FAO

Согласно первым оценкам аналитиков Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), мировое производство пшеницы в 2017/18 МГ снизится впервые за последние пять лет и составит 744,5 млн. тонн, что на 13,5 млн. тонн уступит уровню текущего сезона, однако превысит текущую оценку аналитиков IGC – 735 млн. тонн.

В частности, ощутимого спада производства зерновой следует ожидать в США – до 50 млн. тонн, что будет обусловлено сокращением посевных площадей пшеницы до минимального, более чем за 100 лет, уровня. Снижение валового сбора пшеницы прогнозируется также в Австралии – до 28 млн. тонн (-7,1 млн. тонн в год).

В то же время, аналитики ожидают роста производства зерновой во многих других ключевых странах, прежде всего в России, где с учетом благоприятных погодных условий и хорошего состояния посевов озимой пшеницы урожай зерновой может достичь рекордных 74 млн. тонн. Валовой сбор культуры увеличится также в ЕС - на 5,5 млн. тонн в год, до 150 млн. тонн за счет повышения показателей урожайности. Рост урожая также прогнозируется в Китае, Индии и Пакистане, главным образом, за счет расширения посевных площадей.

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