В Казахстане в 2016 году объем применения минудобрений снизился на 10%
В Казахстане по итогам 2016 г. объем применения минеральных удобрений составил 260,9 тыс. тонн, что ниже показателя за 2015 г. на 30 тыс. тонн или на 10%. Об этом 3 марта заявил первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов, сообщила пресс-служба Минсельхоза.
По его словам, на 2017 г. приобретение минеральных удобрений запланировано на уровне 277,1 тыс. тонн, что ниже показателя за 2015 г. на 5%.
«Данная ситуация складывается вследствие того, что акиматы областей ежегодно перенаправляют бюджетные средства, предусмотренные на приобретение удобрений на другие направления субсидирования», – пояснил первый вице-министр.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Экспорт казахстанского риса в 2016/17 МГ снизится до 40 тыс. тонн – FAO
16:17
-
В январе объемы производства растительных масел в Казахстане возросли на 6%
14:13
-
Вьетнам планирует наладить транзит товаров через Казахстан в Европу
12:58
-
Казахстан: в Жамбылской области посевные площади сельхозкультур составят более 608 тыс. га
Вчера, 14:50
-
Казахстан: в СКО в январе 47% инвестиций пришлось на агросферу
Вчера, 12:00
-
В Казахстане в феврале цены на продтовары выросли на 9,5%
Вчера, 10:24
-
Инфляция в Казахстане в январе-феврале составила 1,8%
1 марта, 17:00
-
Товарооборот между Казахстаном и Ираном за 2016 год увеличился на 15%
1 марта, 14:58
-
Казахстан: в Павлодарской области снижаются цены на семена подсолнечника
28 февраля, 16:21