Агроновости

17:32 Источник: АПК-Информ Просмотров: 76

В Казахстане в 2016 году объем применения минудобрений снизился на 10%

В Казахстане по итогам 2016 г. объем применения минеральных удобрений составил 260,9 тыс. тонн, что ниже показателя за 2015 г. на 30 тыс. тонн или на 10%. Об этом 3 марта заявил первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов, сообщила пресс-служба Минсельхоза.

По его словам, на 2017 г. приобретение минеральных удобрений запланировано на уровне 277,1 тыс. тонн, что ниже показателя за 2015 г. на 5%.

«Данная ситуация складывается вследствие того, что акиматы областей ежегодно перенаправляют бюджетные средства, предусмотренные на приобретение удобрений на другие направления субсидирования», – пояснил первый вице-министр.

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