В портах Украины дорожает пшеница

17:08 Источник: АПК-Информ Просмотров: 90

Согласно данным ИА «АПК-Информ», в конце текущей недели на украинском экспортном рынке (площадка СРТ-порт) отмечается рост цен в секторе пшеницы. Данная тенденция обусловлена увеличением спроса экспортно-ориентированных компаний на фоне недостаточного количества предложений зерновой.

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