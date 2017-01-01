На украинском экспортном рынке растут цены на фуражную кукурузу

17:24 Источник: АПК-Информ Просмотров: 79

По данным ИА «АПК-Информ», по состоянию на 3 марта на украинском экспортном рынке (площадка СРТ-порт) фиксируется рост цен на фуражную кукурузу, обусловленный потребностью трейдеров в привлечении большего количества предложений крупнотоннажных партий зерновой, а также ситуацией на валютном рынке.

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