Агроновости

13:41 Источник: АПК-Информ Просмотров: 130

Казахстан: в ВКО площадь земель сельхозназначения в 2016 году увеличилась на 215 тыс. га

В настоящее время земельный фонд Восточно-Казахстанской области РК составляет 28 млн. га, в т.ч земли сельхозназначения – 10,557 тыс. га, что на 215 тыс. га выше показателя за 2015 г. Об этом 6 марта заявила руководитель управления земельных отношений ВКО Виктория Барсукова, сообщило ИА «Казах-Зерно».

«Рост сельхозугодий произошел благодаря появлению новых хозяйств, также предоставлению дополнительных земельных участков сельхозформированиям и аграрным хозяйствам (на сегодня в области действует 15,47 тыс.)», – сказала В. Барсукова.

Она также отметила, что в структуре земельного фонда площадь орошаемых земель составляет почти 201 тыс. га. Из них более 139 тыс. га закреплено за сельскохозяйственными формированиями области. В частности, пашня здесь составляет около 123 тыс. га.

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