Прогноз импорта кукурузы в Китай в 2016/17 МГ снижен до 1 млн. тонн
Национальный информационный центр зерновых и масличных Китая (CNGOIC) снизил прогноз импорта кукурузы в страну в текущем сезоне до 1 млн. тонн против озвученных месяцем ранее 2 млн. тонн. При этом обновленный показатель также на 63% ниже результата 2015/16 МГ.
Как уточняется, столь существенная корректировка обусловлена значительным снижением цен на кукурузу на внутреннем рынке КНР, что делает импортную зерновую менее привлекательной. Так, средняя цена на китайскую кукурузу в порту Гуанчжоу по состоянию на 1 марта составила порядка 1630 юаней ($236,42) за тонну, тогда как на американскую зерновую с доставкой в указанный порт - 1691 юаней за тонну (с учетом уплаты импортной пошлины).
Кроме того, прогноз потребления кукурузы в Китае в текущем сезоне был понижен до 197,1 млн. тонн против 197,6 млн. тонн, озвученных месяцем ранее, ранее ввиду более низкого, чем ожидалось, спроса на зерновую со стороны переработчиков в северо-восточных регионах страны.
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