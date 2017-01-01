Посевы озимых зерновых в России прошли зиму благополучно - Гидрометцентр
Посевы озимой пшеницы и ржи в большинстве регионов России благополучно прошли зимний период, в связи чем имеются все предпосылки для получения хорошего урожая. Об этом 6 марта на пресс-конференции в Москве заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщило агентство РИА-Новости.
«Влаги в почве много, водность снега большая, вымерзания практически не было. Условия для зимовки пшеницы и ржи были очень хорошими, и дальше уже можно надеяться на хорошие последствия. Перезимовка создает предпосылки для очень хорошего урожая», — сказал Р.Вильфанд.
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