Агроновости

14:33 Источник: АПК-Информ Просмотров: 132

Армения и Россия намерены создать совместный инвестфонд

Армения и Россия планируют создать совместный инвестиционный фонд. Об этом шла речь в ходе встречи министра экономического развития и инвестиций Армении Сурена Караяна с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, сообщило 4 марта агентство АРКА.

Отмечается, что проект формирования инвестфонда был предоставлен в конце января т.г. Его деятельность будет направлена на финансирование сфер, способных обеспечить рост товарооборота между странами, импортозамещение, развитие промышленной продукции.

Также министры обсудили вопросы взаимодействия в сельхозмашиностроении и ряде других сфер.

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