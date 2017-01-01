Армения и Россия намерены создать совместный инвестфонд
Армения и Россия планируют создать совместный инвестиционный фонд. Об этом шла речь в ходе встречи министра экономического развития и инвестиций Армении Сурена Караяна с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, сообщило 4 марта агентство АРКА.
Отмечается, что проект формирования инвестфонда был предоставлен в конце января т.г. Его деятельность будет направлена на финансирование сфер, способных обеспечить рост товарооборота между странами, импортозамещение, развитие промышленной продукции.
Также министры обсудили вопросы взаимодействия в сельхозмашиностроении и ряде других сфер.
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