Прогноз производства масличных в ЕС в 2017/18 МГ повышен – Strategie Grains
Аналитики Strategie Grains в своем мартовском отчете повысили прогноз производства основных масличных культур в странах ЕС в 2017/18 МГ.
В частности, валовой сбор семян рапса, согласно обновленным данным, составит 21,58 млн. тонн против 21,56 млн. тонн, прогнозировавшихся ранее, что на 6,5% превысит показатель текущего сезона. Указанный рост будет обеспечен за счет повышения урожайности масличной на 7,4% в год – до 33,4 ц/га. При этом площадь сева культуры сократится на 0,8% – до 6,47 млн. га.
Производство соевых бобов в 2017/18 МГ увеличится на 6,8% в сравнении с показателем предыдущего сезона – до 2,51 (2,5) млн. тонн. При этом посевная площадь под масличной возрастет на 9,5% – до 0,92 (0,91) млн. га, в то время как ее урожайность может сократиться на 2,1% – до 27,4 ц/га.
Валовой сбор семян подсолнечника в странах ЕС увеличится на 4,4% в год – до 8,63 (8,6) млн. тонн. При этом посевная площадь культуры возрастет на 2,7% в год – до 4,2 (4,19) млн. га, а урожайность – на 2%, до 20,6 (20,5) ц/га.
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