За минувшую неделю отгрузки зерновых из морпортов Украины заметно сократились
Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», в период с 25 февраля по 3 марта т.г. из украинских морских портов было отгружено на экспорт 611,1 тыс. тонн зерновых против 729,3 тыс. тонн неделей ранее. При этом отгрузки пшеницы составили 180,2 тыс. тонн, кукурузы – 422,6 тыс. тонн, ячменя – 8,3 тыс. тонн.
Лидирующую позицию по объемам экспорта среди портов Черноморского бассейна на отчетной неделе занимали зерновой терминал «Трансбалктерминал» (119,2 тыс. тонн) и компания «ТИС» (66,5 тыс. тонн).
Основными импортерами украинского зерна за прошедшую неделю стали Нидерланды (181,5 тыс. тонн), Израиль (91 тыс. тонн) и Иран (64,2 тыс. тонн).
Более детально о недельном экспорте зерновых из портов Украины читайте на сайте ИА «АПК-Информ» в разделе «Отгрузки в портах».
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