Агроновости

16:21 Источник: АПК-Информ Просмотров: 130

В 2017/18 МГ Индия импортирует порядка 2-3 млн. тонн пшеницы – прогноз

Согласно прогнозам Adani Enterprises, одной из крупнейших торговых компаний Индии, в следующем сезоне страна может импортировать порядка 2-3 млн. тонн пшеницы, несмотря на ожидаемый рост производства зерновой, сообщает Reuters.

В т.г., по оценке экспертов, в Индии будет собрано около 95 млн. тонн пшеницы против 85 млн. тонн годом ранее, при этом правительство страны планирует закупить в госфонд порядка 32-33 млн. тонн зерновой против 22-23 млн. тонн в прошлом году.

Тем не менее, для пополнения запасов зерновой до необходимого уровня производство пшеницы в Индии должно находится на высоком уровне в течении нескольких лет подряд, уточняют аналитики. Таким образом, по их оценке, в 2017/18 МГ Индия сохранит зависимость от импорта пшеницы.

Напомним, что с начала 2016/17 МГ Индия закупила на внешних рынках уже более 5 млн. тонн пшеницы, однако в ближайшие месяцы ожидается замедление импорта зерновой ввиду начала уборки собственного урожая пшеницы, пик которой придется на середину апреля.

Активного возобновление закупок на внешних рынках, по прогнозам аналитиков, следует ожидать к концу т.г., когда предложение зерновой на внутреннем рынке вновь снизится.

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