Агроновости

16:53 Источник: АПК-Информ Просмотров: 127

Экспорт зерновых из российских морпортов на прошедшей неделе незначительно возрос

Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», в период с 24 февраля по 4 марта т.г. из морских портов России было отгружено на экспорт 530,5 тыс. тонн зерновых против 522,7 тыс. тонн неделей ранее. Из указанного объема 369,7 тыс. тонн составила пшеница, 131,8 тыс. тонн – кукуруза, 29 тыс. тонн – ячмень.

Лидером по отгрузкам оставался МТП Новороссийск, отгрузивший 275,9 тыс. тонн зерна.

Основной объем российского зерна в отчетный период импортировали Судан (107,1 тыс. тонн), Египет (66,1 тыс. тонн) и Вьетнам (64,6 тыс. тонн).

Более подробная информация о недельном экспорте зерновых из портов России приведена на сайте ИА «АПК-Информ» в разделе «Отгрузки в портах».

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