Агроновости

17:08 Источник: АПК-Информ Просмотров: 124

Первая партия казахстанского зерна прибыла во вьетнамский порт Хошимин

Первая партия казахстанского зерна – 720 тонн в 32 контейнерах – прибыла из Восточно-Китайского порта Ляньюньган во вьетнамский порт Хошимин. Об этом 4 марта сообщило ИА «Казинформ».

«Основной задачей было не только доставить данный груз до Вьетнама, но и протестировать логистический маршрут доставки товаров в Юго-Восточную Азию через территорию Китая. Мы готовы поставлять на этот рынок не только зерно, но и другие виды продовольственной продукции», – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол РК Бекетжан Жумаханов.

По его словам, Казахстан сможет не только экспортировать свою продукцию, но и поставлять товары других государств-членов Евразийского экономического союза во Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии по транспортному коридору ООО «Китайско-казахстанская международная логистическая компания г.Ляньюньган».

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