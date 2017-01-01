НПП «Заря» запустило производство химических средств защиты растений
Научно-производственное предприятие «Заря» запустило производство химических средств защиты растений. Существующие мощности позволяют выпускать 750 тыс. литров продукции в месяц. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба компании.
«Без подобных препаратов сегодня не вырастить и не сохранить урожай. К сожалению, в Украине производство химических средств защиты растений развивается медленно. На рынке представлены, в основном, китайские препараты. Наше предприятие – один из немногих отечественных производителей средств в этом сегменте. В планах «Зари» увеличение объема выпуска и расширение линейки препаратов», – сказал генеральный директор предприятия Александр Чернецов.
По его словам, на сегодняшний день производство в НПП «Заря» имеет две технологические нитки: концентрат эмульсии и водорастворимые средства защиты растений. Продукция выпускается сезонно, в зависимости от поступления заказов. Сейчас данный участок загружен всего на 3%, однако планируется увеличение объемов.
ООО НПП «Заря» – лидирующее предприятие химической промышленности Украины, расположено в южной части г.Рубежное Луганской обл. В т.г. предприятие празднует свой 100-летний юбилей.
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