Агроновости

17:57 Источник: АПК-Информ Просмотров: 110

Южная Корея законтрактовала пшеницу

По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера южнокорейская компания Feed Leaders' Committee (FLC) закупила 60 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения.

При этом сроки поставки и цены закупленной зерновой не уточняют.

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