Южная Корея законтрактовала пшеницу
По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера южнокорейская компания Feed Leaders' Committee (FLC) закупила 60 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения.
При этом сроки поставки и цены закупленной зерновой не уточняют.
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