В России отмечается сокращение объемов производства ржаной муки
По данным ИА «АПК-Информ», в 2016/17 МГ в России отмечается сокращение объема производства ржаной муки.
Так, по итогам июля-декабря текущего сезона ее производство составило 314,6 тыс. тонн, что на 11% ниже показателя за аналогичной период 2015/16 МГ. Данная тенденция обусловлена, прежде всего, снижением внутреннего потребления ржаной муки на фоне сокращения объемов производства хлебобулочных изделий в РФ.
Более подробно о российском рынке продовольственной ржи и ржаной муки читайте в статье «Итоги первой половины 2016/17 МГ на российском рынке продовольственной ржи и ржаной муки» на сайте «АПК-Информ» в разделе «Тема».
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