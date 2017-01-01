Агроновости

12:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 123

В Молдове средние цены продажи сельхозпродукции в 2016 году снизились на 3,4%

В Молдове средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями в 2016 г. сократились на 3,4% по сравнению с показателем за 2015 г. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Национального бюро статистики Республики Молдова.

В частности, цены на продукцию растениеводства снизились на 4,1%, в т.ч. стоимость зерновых и зернобобовых культур – на 8,7%, пшеницы – на 10,5%. При этом стоимость сахарной свеклы выросла на 10,1%.

Кроме того, цены на животноводческую продукцию снизились на 0,2%. В частности, снижение цен отмечается на яйца – на 0,9%. При этом цены на мясо КРС (в живом весе) выросли на 11,6%, свиней – на 2%, мясо птицы – на 7,3%, на молоко – на 9,3%.

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