Турция объявила тендер на закупку семян подсолнечника
По информации операторов рынка, Турция объявила тендер на импорт 6 тыс. тонн семян подсолнечника произвольного происхождения.
Поставка закупленной масличной импортеру должна быть осуществлена в первой половине апреля т.г.
Заявки на участие в тендере принимаются до 7 марта.
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