Агроновости

12:35 Источник: АПК-Информ Просмотров: 143

Турция объявила тендер на закупку семян подсолнечника

По информации операторов рынка, Турция объявила тендер на импорт 6 тыс. тонн семян подсолнечника произвольного происхождения.

Поставка закупленной масличной импортеру должна быть осуществлена в первой половине апреля т.г.

Заявки на участие в тендере принимаются до 7 марта.

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