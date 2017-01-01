Производство молока в Кыргызстане за 26 лет выросло на 28% – Нацстатком
В Кыргызстане за последние 26 лет производство молока возросло на 28%. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба Национального статистического комитета КР.
«Производство молока в 2016 г. превысило показатель за 2015 г. на 44 тыс. тонн или на 2,9% и составило 1,53 млн. тонн. По сравнению с показателем за 1990 г. производство молока в 2016г. выросло на 340 тыс. тонн или на 28,7%», – говорится в сообщении.
Отмечается, что основными производителями являются аграрные и личные подсобные хозяйства. Увеличение производства молока достигнуто за счет роста поголовья коров. Так, за 2016 г. поголовье коров составило 769,9 тыс. голов или 50,7% от общего поголовья КРС (1,53 млн. голов).
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