Агроновости

14:21 Источник: АПК-Информ Просмотров: 114

Состояние посевов озимой пшеницы в ЕС оценивается как хорошее

Перспективы восстановления валового сбора пшеницы в ЕС в т.г. улучшаются, о чем свидетельствуют данные о состоянии озимой зерновой в ряде ключевых стран-производителей, сообщает Agrimoney.

В частности, согласно последним данным аналитиков FranceAgriMer, по состоянию на 27 февраля 93% посевов озимой мягкой пшеницы во Франции находились в хорошем и отличном состоянии, что соответствует уровню неделей ранее. Для пшеницы дурум данный показатель на указанную дату составлял 82%.

Аналитики агентства Adas также констатируют, что большинство посевов озимых в Великобритании находятся в хорошем состоянии, поскольку благоприятные погодные условия осени и зимы позволили аграриям своевременно и в полном объеме обработать культуры пестицидами, в результате чего они практически не поражены вредителями.

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