Агроновости

14:53 Источник: АПК-Информ Просмотров: 110

Австралия: прогноз экспорта пшеницы в 2016/17 МГ повышен до рекордного уровня

Аналитики бюро ABARES повысили прогноз экспорта пшеницы из Австралии в текущем сезоне на 400 тыс. тонн - до рекордных 22,8 млн. тонн на фоне максимального за всю историю валового сбора зерновой, сообщает Reuters.

Как ожидается, росту экспорта будет способствовать высокий спрос на австралийскую мукомольную пшеницу со стороны Китая и, в особенности, Индии, где, кроме снижения валового сбора пшеницы наблюдалось и ухудшение ее качества.

Вместе с тем, по оценке экспертов, в 2017/18 МГ экспорт пшеницы из Австралии может сократиться на 8,4% - до 20,9 млн. тонн в связи с ожидаемым снижением производства зерновой в стране.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий