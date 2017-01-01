Агроновости

15:08 Источник: АПК-Информ Просмотров: 102

В Армении потребительские цены в феврале снизились на 0,9%

Потребительские цены в Армении в феврале 2017 г. по сравнению с показателем за январь т.г. снизились на 0,9%. Об этом со ссылкой на данные Национальной статистической службы Армении 7 марта сообщило агентство «АРКА».

Согласно сообщению, за отчетный период цены на продовольственные товары снизились на 1%, на непродовольственные – на 0,9, тарифы на услуги – на 0,7%.

При этом в феврале т.г. по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. потребительские цены снизились на 0,2%.

В частности, цены на продовольственные товары выросли на 3,1%, а цены на непродовольственные товары и тарифы на услуги снизились на 3,5% и на 3%.

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