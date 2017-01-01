Агроновости

15:56 Источник: АПК-Информ Просмотров: 98

Беларусь в 2017 году планирует поставлять мясо птицы и говядину в ОАЭ

Беларусь в т.г. планирует поставлять мясо птицы и говядину в Объединённые Арабские Эмираты. Об этом 6 марта заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов сообщило агентство «БЕЛТА».

«Во время встречи с главой Министерства изменения климата и окружающей среды ОАЭ, мы договорились о проведении в первом полугодии инспекции белорусских предприятий на право поставок мяса птицы и говядины на арабский рынок. Обычно сертификация предприятий занимает 4-5 месяцев, к концу года мы рассчитываем начать поставки», – пояснил он.

А.Богданов отметил, что уже проведена предварительная работа по подготовке визита инспекторов из ОАЭ в Беларусь. Также подчеркнул, что департамент ветнадзора направил соответствующие документы в Министерство изменения климата и окружающей среды данной страны.

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