Агроновости

16:33 Источник: АПК-Информ Просмотров: 90

Южная Корея закупила кукурузу

По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера южнокорейская компания KOCOPIA закупила 60 тыс. тонн кукурузы предположительно американского происхождения.

Цена закупки зерновой составила $199,52 за тонну C&F. Сроки поставки продукции импортеру на данный момент не уточняются.

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