Агроновости

17:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 82

Филиппины закупили пшеницу

По сообщениям операторов рынка, в рамках проведенного тендера Филиппины закупили 165 тыс. тонн пшеницы предположительно из Австралии с поставкой в мае-июле т.г.

Цена закупки зерновой составила $207-208 за тонну C&F.

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