Филиппины закупили пшеницу
По сообщениям операторов рынка, в рамках проведенного тендера Филиппины закупили 165 тыс. тонн пшеницы предположительно из Австралии с поставкой в мае-июле т.г.
Цена закупки зерновой составила $207-208 за тонну C&F.
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