Египет отклонил две партии российской и одно карго аргентинской пшеницы
Египет отклонил две партии российской пшеницы и одно карго аргентинской зерновой общим объемом около 180 тыс. тонн, закупленных GASC по причине несоответствия качества продукции заявленным требованиям, сообщил Reuters. При этом, в чем именно состояло несоответствие, на данный момент не сообщается.
Отмечается, что расхождения в качественных требованиях пшеницы были выявлены в портах отгрузки зерновой инспекционными компаниями в соответствии с введенной Египтом новой системой контроля, которая предусматривает проведение контроля качества в пунктах отгрузки силами местных инспекционных компаний.
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