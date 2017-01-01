В IV квартале т.г. цены на пальмовое масло могут снизиться на 20%
В IV квартале т.г. цены на пальмовое масло на мировом рынке могут снизиться примерно на 20%. Такой прогноз озвучил ведущий аналитик LMC Джеймс Фрай, сообщает Reuters.
Так, по прогнозу эксперта, цены на продукцию в Малайзии могут опуститься примерно до 2250 ринггитов/т против 2500 ринггитов/т, ожидаемых в III квартале.
Причиной падения цен на пальмовое масло послужит прогнозируемое восстановление объемов его производства в т.г. после значительного сокращения объемов выпуска продукции в 2016 г. под влиянием Эль-Ниньо. Так, согласно прогнозу Д.Фрая, производство продукта переработки масличных пальм в Малайзии в т.г. может достигнуть 19,9 млн. тонн против 17,3 млн. тонн годом ранее.
В результате роста производства малазийского пальмового масла его запасы к июлю могут превысить 2 млн. тонн и достигнуть 2,5 млн. тонн в IV квартале т.г.
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